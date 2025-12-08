Milan, Pulisic verso il forfait: stamattina la decisione. Contro il Torino nuova chance per Nkunku davanti

vedi letture

Il Milan deve rispondere questa sera in casa del Torino alle vittorie di Inter e Napoli, che hanno battuto rispettivamente Como e Juventus. I rossoneri, con un successo, tornerebbero in vetta alla classifica insieme agli azzurri e allungherebbero sulle altre squadre che sono in lotta per i primi posti, come Roma e Bologna. Ma non sarà facile in casa dei granata, un campo dove nelle ultime dodici sfide il Diavolo ha vinto solo una volta.

VERSO IL FORFAIT - Lo sa bene anche Max Allegri che ieri in conferenza stampa ha avvertito i suoi che, anche se il Torino non sta attraversando un grande momento di forma, è sempre molto difficile giocare in casa sua. Anche perchè con ogni probabilità dovrà fare a meno di uno dei suoi giocatori più importanti, vale a dire Christian Pulisic che nella notte tra sabato e domani è stato colpito da un attacco febbrile: come riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport, questa mattina verrà presa una decisione in base a come starà l'americano che comunque al massimo potrebbe recuperare per la panchina.

TOCCA A NKUNKU - Senza di lui e senza ancora Santiago Gimenez, il quale salterà un'altra partita, nonostante il problema alla caviglia sia stato risolto ("La caviglia è aposto, lo aspettiamo in gruppo la prossima settimana, al Feyenoord segnava molto, non può avere disimparato" le parole di ieri di Allegri in conferenza stampa), in avanti al fianco di Rafael Leao ci sarà una nuova chance dal primo minuto per Christopher Nkunku, che deve ancora sbloccarsi in Serie A. Il tecnico livornese ha provato a spronarlo: "Ha qualità tecniche straordinarie, si deve convincere di poter essere determinante". La speranza in casa rossonera è che possa iniziare ad esserlo già da stasera.

