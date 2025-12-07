Probabile formazione Milan: altra chance per Nkunku, Loftus al posto di Ricci

vedi letture

Dopo la sconfitta e conseguente eliminazione in Coppa Italia per mano della Lazio, domani sera il Milan sarà ospite del Torino per la 14esima giornata di Serie A Enilive. Parita importante ed insidiosa, anche perché dalle parti dello stadio Olimpico grande Torino la vittoria manca dalla stagione 2020/21, quando i rossoneri riuscirono ad imporsi con un netto 0-7. Quella partita fu una sorta di eccezione però, anche perché negli ultimi 12 incontri il Milan è riuscito a vincere contro il Torino solo in quell'ocasione. Che l'eliminazione in coppa possa caricare il giusto la formazione di Massimiliano Allegri, che vincendo tornerebbe in testa alla classifica di Serie A scavalcando l'Inter.

Domani sera il tecnico rossonero dovrà però fare con ogni probabilità a meno di Christian Pulisic, in dubbio per un forte attacco febbrile. L'americano non è infatti neanche partito con la squadra in direzione Torino, ed a questo punto è difficile che possa essere della partita. Per il resto la formazione del Milan dovrebbe essere in grosso modo la stessa di settimana scorsa, con l'unica vera novità a centrocampo, visto che Loftus-Cheek sarebbe in vantaggio su Samuele Ricci per sostituire l'altro infortunato Youssouf Fofana. In difesa lo schieramento a tre è quello che finora ha dato più sicurezza: Tomori, Gabbia e Pavlovic a protezione di Maignan, mentre i cinque di centrocampo saranno Saelemaekers, Modric, Rabiot e Bartesaghi più l'inglese. In attacco Leao affiancato da Nkunku, chiamato a dare delle risposte sul campo dopo le ultime prestazioni sottotono.

PROBABILE FORMAZIONE TORINO-MILAN

16 Maignan

23 Tomori 46 Gabbia 31 Pavlovic

56 Saelemaekers 8 Loftus-Cheek 14 Modric 12 Rabiot 33 Bartesaghi

18 Nkunku 10 Leao

Allenatore: Massimiliano Allegri.

A disposizione: 1 Terracciano, 37 Pittarella, 27 Odogu, 5 De Winter, 2 Estupinan, 30 Jashari, 4 Ricci, 11 Pulisic.

Indisponibili: Fofana, Gimenez, Athekame

Ballottaggi: Ricci/Loftus-Cheek, Nkunku/Pulisic.

Squalificati: Allegri

DOVE VEDERE TORINO-MILAN

Data: Lunedì 8 dicembre 2025

Ora: 20.45

Stadio: Olimpico Grande Torino

Diretta TV: Sky, Sky Go NOW Tv, DAZN, Zona DAZN, TIM Vision

Web: MilanNews.it

LA DESIGNAZIONE ARBITRALE

Arbitro: Chiffi

Assistenti: Baccini-Bercigli

IV Uomo: Tremolada

VAR: Ghersini

AVAR: Abisso