LIVE MN - Allegri: "Pulisic stanotte ha avuto un attacco di febbre, vediamo se sarà a disposizione o meno"

Amici e amiche di MilanNews.it, ben ritrovati. A breve mister Massimiliano Allegri presenterà in conferenza la sfida di domani sera contro il Torino di Marco Baroni. Il tecnico livornese non sarà in panchina per il rosso rimediato contro la Lazio, al suo posto il vice Landucci, ma risponderà comunque alle domande dei giornalisti nella sala stampa di Milanello. Il mister dovrebbe ritrovare la coppia titolare Pulisic-Leao ma deve fare ancora a meno di Fofana: al posto del francese potrebbe giocare proprio l'ex granata Ricci. Rimanete con noi ed il nostro live testuale per seguire tutte le dichiarazioni del tecnico rossonero!

12.00 - Comincia la conferenza stampa di Massimiliano Allegri alla vigilia di Torino-Milan.

Torino-Milan altra partita crocevia come quella contro l'Udinese?

"Bisogna essere pronti a fare una partita solida, domani affronteremo una squadra... Ci sono dei numeri che cercheremo di invertire. Negli ultimi 12 anni 6 pareggi, 5 sconfitte e 1 una sola vittoria. Negli ultimi tre anni il Milan ha perso tre volte. Bisogna affrontarla con grande umilità. Torino squadra molto fisica, giocare in casa loro in questo momento è molto difficile, vengono da una serie di risultati negativi. Bisogna fare una partita molto concreta. Siamo arrivati in un momento della stagione in cui, da oggi a fine gennaio, sarà un periodo in cui la classifica verrà delineata".

Bollettino medico:

"Gimenez speriamo di averlo il più presto possibile, è un giocatore importante e numericamente ne abbiamo bisogno. Tecnicamente e numericamente. Pulisic stanotte ha avuto un attacco di febbre, vediamo se sarà a disposizione o meno. Athekame sta completando il recupero. Fofana speriamo di averlo già col Sassuolo. Tra domani e Sassuolo avremo una settimana molto importante, bisogna avere la testa giusta e giocare con umiltà, sapendo che portando a casa queste due partite è molto importante perché poi andremo a giocare la Supercoppa".

La classifica:

Non lo so, dipende dai filotti di vittorie che si riesce a fare. Inter e Napoli sono le più attrezzate per vincere il campionato. Ci sono tante squadre in poche punti in testa così come ci sono tante squadre in pochi punti in coda. È un'anomalia. Dovremo avere la forza di rimanere lì".

Come ha reagito la squadra alla sconfitta? Che ne pensa delle parole di Fabregas dopo la sconfitta di ieri? Ha detto che preferisce perdere che stare tutti dietro la palla a difendere.

"Non ho sentito quello che ha detto Fabregas, sta facendo un lavoro importante col Como. Per noi è importante dare seguito ai risultati. Giovedì con la Lazio siamo stati paradossalmente anche più "bellini", ma non abbiamo avuto la cattiveria per portare a casa il risultato. Deve essere vista come un'opportunità di miglioramento. Quando la squadra gioca con grande rispetto e cattiveria difficilmente prendi gol su palla inattiva".

Mancano i gol dei centrocampisti?

"Eravamo partiti bene con Loftus a Lecce su palla inattiva, poi ci siamo fermati. Li faranno, arriveranno, ce li hanno nelle loro caratteristiche. Dobbiamo migliorare le palle inattive, facciamo pochi gol. Con la Lazio abbiamo rischiato in campionato e preso gol giovedì: dobbiamo migliorare. Poi è importante giocare una fase difensiva da squadra, giovedì secondo me la squadra ha giocato difensivamente una delle migliori partite. Una nota positiva giovedì c'è stata, ma non basta: bisogna continuare a migliorare le due fasi e bisogna avere chiaro l'obiettivo, che è il risultato".

Manca il gol di Rabiot.

"Adrien sta migliorando la condizione. I suoi gol arriveranno, come quelli di Loftus. Loftus giovedì ha avuto due occasioni per fare gol: deve essere più convinto delle qualità che ha. Ci aspettiamo molto da lui".

È soddisfatto o manca qualcosa?

"In pieno non sono assolutamente soddisfatto perché tutti non dobbiamo essere soddisfatti: dobbiamo lavorare per migliorare. Le cose giuste rimangono, le cose sbagliate vanno migliorate e su questo bisogna lavorare. Ogni giorno che passa dobbiamo avere la convinzione di migliorare. Niente è impossibile, tutto è possibile, bisogna fare il massimo per ottenere quello che sembra impossibile. Dobbiamo lavorare per il 10, vuol dire lavorare al massimo delle possibilità. Ma bisogna avere la convinzione. Se non c'è la convinzione fai il massimo ma non il tuo massimo. Come ho detto tante volte, ripeto, non esisto il mantenimento: esiste il miglioramento o il peggioramento. È un momento importante della stagione, bisogna risparmiare le energie mentali: quando andiamo in campo le partite passano dai piedi e dalla testa. Il nostro volere è fondamentale: il nostro volere qual è? Che l'anno prossimo, con le buone o con le cattive, il Milan deve rientrare in Champions".

I potenziali sostituti di Fofana:

"Sono contento per Jashari, ha fatto un buon rientro. Credo sia stata la sua prima volta in quel ruolo lì, ha sempre giocato in un centrocampo a due o da mezz'ala di posizione. Ha molti margini di miglioramento. Ricci è un ragazzo intelligente ed è affidabile, è molto importante per un allenatore. Quando metti in campo un giocatore affidabile, soprattutto a livello mentale, sa quello che può dare sia che inizi e sia che subentri. Ruben è uno che deve convincersi ancora di più delle qualità che. Deve essere convinto di quello che fa".

Su Nkunku:

"Lasciamo perdere l'investimento, parlo del giocatore che ha qualità tecniche straordinarie. È arrivato dopo. Contro la Lazio a San Siro ha fatto una buona partita. Anche lui si deve convincere che deve essere determinante. Le qualità tecniche, basta vedere come stoppa o passa, nessuno può discuterle. Abbiamo bisogno di ragazzi che siano convinti in quello che fanno per arrivare all'obiettivo di squadra. Sono contento di Nkunku e sono convinto che possa fare bene, magari domani può fare gol".

Su Gimenez:

"Il professor Ordine è sempre ironico (ride, ndr). Santiago sta lavorando, speriamo in settimana di riaggregarlo parzialmente con la squadra. La caviglia è a posto. Speriamo di riaverlo, abbiamo bisogno di lui. È un giocatore affidabile, ha lavorato molto per la squadra, ha avuto tante occasioni, ha avuto tre gol annullati per un centimetro, ha fatto tanti gol nel Feyenoord, non è che ha disimparato a fare gol. Gimenez deve rientrare, lo aspettiamo e speriamo che in settimana possa rientrare parzialmente con la squadra".

Lo score di Allegri col Torino:

"I numeri positivi erano quando allenavo la Juventus, non è assolutamente un derby per me. È una partita difficile per tutti, non per me. È una partita dal risultato importantissimo: una volta che avremo chiaro quello sarà più facile".

Questo Milan ha una punta ideale per il suo gioco?

"Ne abbiamo parlato tante volte. Di centravanti veri tra Juventus e Milan, ma anche a Cagliari, ne ho avuto solo uno che era Higuain. Mandzukic svariava, giocava anche ala sinistra. Ibrahimovic, Robinho, Cassano e Pato... Ibra era molto più bravo a mandare gli altri, il centravanti l'ha fatto in vecchiaia. È una questione di caratteristiche, io devo cercare di metterli nelle migliori condizioni. L'importante comunque è fare gol, in questo momento qui i 4 attaccanti che abbiamo 2 hanno fatto 10 gol, abbiamo bisogno dei gol di Nkunku, di Gimenez, dei centrocampisti e dei difensori. Alla fine del campionato per essere lì bisogna fare un tot di gol e subirne meno. Non ho mai visto una squadra vincere o arrivare nelle prime posizioni con una differenza reti minima, e quella è matematica".

A che livello è l'inserimento nel gruppo dei giocatori arrivati in estate e che hanno giocato meno?

"Siamo partiti che eravamo un gruppo, siamo diventati una squadra e si può ancora migliorare. Ci sono giocatori che con meno minutaggio magari fanno un po' fatica, ma l'importante è che quando entrano a livello mentale siano dentro la partita. A Roma siamo stati un po' frettolosi a fine partita, dovevamo gestire meglio la palla e giocare meglio. Non bisogna pensare a quello che è stato ma a quello che sarà, che è la partita col Torino".

Tante polemiche con la Lazio e poi gol loro su un angolo inesistente...

"Ho sorriso dopo la partita, perché sabato nella decisione del rigore è stato tolto alla Lazio un angolo che era angolo, giovedì siamo stati eliminati per un angolo che non era angolo. Il calcio l'ha inventato un diavolo, ci sono certe combinazioni... Ma ci abbiamo riso sopra".

A gennaio un attaccante?

"Manca ancora un mese, abbiamo una settimana importante con queste due partite".

La compattezza della squadra:

"Sotto questo aspetto qui della fase difensiva ho detto ai ragazzi che è una questione di squadra, non di difensori. Per vincere bisogna sporcarci i pantaloncini, altrimenti il risultato a casa non si porta: se usciamo puliti dal campo i risultati non si portano a casa. Quando non abbiamo palla bisogna difendere tutti insieme, come stanno facendo i ragazzi. Ma bisogna continuare a lavorare e migliorare, ogni partita ha le due difficoltà: bisogna essere focalizzati sull'obiettivo finale facendo un passettino alla volta. Senza deprimerci dopo le sconfitte, eravamo molto dispiaciuti dopo la sconfitta in Coppa Italia, ma domani abbiamo un'opportunità per continuare il cammino in campionato".

Le ambizioni scudetto del Milan nelle prossime partite:

"Non è una questione di 5 partite, dopo quelle 5 ne mancano ancora 19. Ci vogliamo 74-76 punti per la Champions, poi non so quanto ce ne vorrà per il campionato. L'ambizione deve essere massima, normale per il Milan, ma l'obiettivo bisogna averlo chiaro. Il Milan l'anno prossimo deve giocare la Champions, non è facile: ci sono squadre agguerrite e attrezzate. Bisogna essere un blocco unico dove non passa niente dentro".

L'importanza di Fofana per Allegri:

"Fofana è criticato perché ogni tanto fa errori tecnici, ma è un giocatore di intensità e anche nello sviluppo dei gol contro Lazio e Napoli è stato molto bravo. Secondo me per le sue potenzialità deve avere l'ambizione di fare molto più, di fare gol, di essere più presente in fase difensiva. Domani non c'è, giocherà con caratteristiche magari diverse, ma sarà utile alla squadra".

La differenza di intensità tra primi e secondi tempi del Milan.

"Mi piacerebbe dominare 95 minuti, non concedere tiri all'avversario ma non è così, c'è anche un momento in cui l'avversario ha il predominio. E cosa succede lì? Devi difendere di squadra: è un momento della partita fondamentale".

Il Milan ha solo uno spartito offensivo? Stai studiando modifiche, altri modi? Oppure il Milan è questo?

"Possiamo un po' cambiare come caratteristiche. Quando troviamo situazioni come quella con la Lazio, devi essere bravo che se ti capitano tre occasioni devi fare gol. Quando hai 5-6 occasioni è quella la media, difficilmente hai più occasioni pulite. Con la Roma e in altre partite abbiamo avuto occasioni abbastanza pulite ed è lì che bisogna migliorare".

12.29 - Termina la conferenza stampa di Massimiliano Allegri.