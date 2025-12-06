Al Fulham pazzi di Chukwueze: "Sono felice, l'allenatore mi fa stare sul pezzo". Silva però è prudente: "Riscatto? Non è il momento di parlarne"

Proprio sul gong finale del mercato estivo, Samuel Chukwueze si è trasferito al Fulham in prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a circa (poco meno) 30 milioni di euro. Il nigeriano, che durante il suo periodo al Milan non è mai riuscito a trovare continuità e adattarsi al calcio italiano, in Premier League è diventato già l'idolo dei tifosi Cottagers. Sette partite di Premier League, 229 minuti giocati, 2 gol nella partita pazza contro il City persa 5-4 e 3 assist, oltre ad essere primo in campionato per occasioni create e assist con palla in movimento. Numeri importanti, prestazioni che lo sono ancora di più: Chukwueze, dopo un breve periodo di adattamento, si è calato alla perfezione nella sua nuova realtà.

Il nigeriano ne ha parlato ai canali ufficiali del club londinese: "I tifosi sono fantastici, li adoro. Loro mi vogliono bene, ma penso che sia più io a volerne a loro (ride, ndr). È stato fantastico che siano rimasti anche sul 5-1 fino ai minuti finali della partita. Meritavano di meglio, meritano più amore e sicuramente più vittorie. Meritano di essere al top perché penso che siano tifosi fantastici. Anche sul 5-1 hanno continuato a crederci, cantavano, urlavano, ci hanno spinto molto. Sono tifosi che continuano Sono contento della mia forma attuale. La cosa più importante per me è l’allenatore che mi sprona e mi fa stare sul pezzo. Che io giochi 10, 20 o 30 minuti non conta, devo sempre dare il massimo per aiutare la squadra".

Tant'è che si parla già di un Fulham intenzionato ad esercitare il diritto di riscatto fissato in estate col Milan. Ma è davvero così? Stando alle dichiarazioni dell'allenatore Marco Silva, riportate dal giornalista inglese Jack Kelly, non è ancora il momento di correre: “Si sta adattando bene alla Premier League, anche dal punto di vista fisico. È un giocatore maturo, ha qualità, è un creativo. Ovviamente vogliamo che continui così. Non nel senso che deve fare gol o assist in ogni partita, sappiamo che è un giocatore che viene da un grande club europeo e sa cosa vuol dire giocare sotto pressione. A parte le sue qualità tecniche è un ragazzo che porta il sorriso. È una brava persona, si sta divertendo in questa nostra battaglia giorno dopo giorno. È bello vederlo sorridere sempre, poi sa che quando c’è bisogno di lavorare seriamente, lavora seriamente. Riscatto? Non è il momento di parlarne. Abbiamo tempo per prendere questa decisione, siamo tranquilli e anche lui lo è. Sa cosa deve fare, sa che deve continuare ad aiutare la squadra e si sta divertendo. Quando sarà il momento giusto allora prenderemo una decisione”.

Qualche giorno fa ne aveva parlato anche Matteo Moretto, in un video pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano: "Samuel Chukwueze è ancora di proprietà del Milan, in estate si è trasferito al Fulham nelle ultimissime ore in prestito oneroso con diritto di riscatto per una cifra leggermente più bassa di 30 milioni di euro, ma comunque siamo lì. Un’operazione importante a livello economico, un’operazione molto interessante dal punto di vista sportivo perché Chukwueze, 26 anni, in sei partite col Fulham ha già regalato i Premier League tre assist. Assist tra l’altro molto utili, decisivi, regalando anche prestazioni molto interessanti.

Al Fulham è molto apprezzato, i tifosi hanno iniziato ad amarlo. Il club sta valutando di riscattarlo anche se l’operazione a livello economico è abbastanza onerosa. È vero che il Fulham sta iniziando a pensarci. Voglio però precisare due cose: la prima è che non sono state prese ancora decisione definitive e siamo ancora all’inizio di questo tipo di processo. E poi bisogna anche considerare la volontà di Chukwueze: è sicuramente molto contento al Fulham ma per una questione personale molto delicata è comunque ancora molto legato all’Italia e a Milano. Prima di parlare, vedo già che si vocifera che rimarrà sicuramente al Fulham, i matrimoni vanno fatti in due e vanno fatte valutazioni complessiva. Nel corso della primavera-estate si capirà il destino di Samuel Chukwueze”.

Ci sarà ancora da pazientare per il futuro del nigeriano, con il Fulham che per il momento si gode le sue ottime prestazioni.