Incredibile ma vero: a Torino non si vince da sei anni. Lunedì test importantissimo per il Milan

Fa male uscire così, tanto. Il Milan in Coppa Italia non incide, e dopo aver perso la finale nella scorsa stagione, ieri viene eliminato dalla Lazio agli ottavi di finale. Frustrante sì, ma non è finito il mondo. Una squadra come il Milan, con una rosa così corta forse avrebbe avuto anche difficoltà a giocare su due competizioni, e contro avversarie ostiche che si affrontano anche in Serie A. Si archivia quindi la Coppa e si pensa al campionato: lunedì sera si va a Torino, in una trasferta delicata sotto tutti i punti di vista.

Importanti i rientri di Pulisic e Jashari

Li abbiamo visti all'Olimpico contro la Lazio. Molto bene la prova dello svizzero, in campo per più di un'ora. Jashari ha dinamismo nelle gambe e grande visione di gioco, nonostante, bisogna dirlo, una condizione fisica ancora precaria. Ci vorrà pazienza prima di rivederlo al top, o quasi, ma l'innesto in gruppo di un giocatore così potrà ( e dovrà) essere utile anche per far rifiatare Luka Modric. Per quanto riguarda la prova di Christian Pulisic, l'americano è stato inserito solo negli utimi dieci minuti di partita, risultando tra l'altro utile sulla destra mettendo in difficoltà Nuno Tavares. Sicuramente lunedì, i due potranno essere valori aggiunti per la sfida contro il Torino.

A Torino contro i granata da incubo negli ultimi anni

La squadra di mister Max Allegri (che sarà squalificato) chiuderà il 14° turno, sapendo già il risultato delle innumerevoli pretendenti e contendenti in cima alla classifica. I rossoneri affronteranno il Torino che, negli ultimi anni, allo Stadio Olimpico Grande Torino, è un vero e proprio tabù. Il Diavolo non vince in casa granata dall'anno prima della vittoria dello Scudetto: fu una vittoria roboante per 0-7 che lanciò il Milan di Pioli verso la Champions League. Negli anni successivi un pareggio per 0-0, nell'anno dello Scudetto, e due sconfitte per 2-1 e una per 3-1.