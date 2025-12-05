esclusiva mn Savicevic: "Milan, prendi Vlahovic da giugno: Leao si è messo al servizio. Su Maignan..."

Dejan Savicevic, detto Il Genio, ha lasciato un ricordo memorabile nei cuori di tutti i tifosi milanisti. Sei stagioni in rossoneri caratterizzate da gol, vittorie e giocate di una classe senza tempo. L'ex numero 10 rossonero oggi è tornato a Milano per la presentazione dell'Album dei calciatori presso l'Edicola Panini di piazzale Lavater. Presente anche un inviato della redazione di MilanNews.it che lo ha intervistato in esclusiva ai nostri microfoni. Le sue dichiarazioni.

Il Milan di Allegri può vincere lo Scudetto?

"Sicuramente il Milan lotterà fino alla fine per lo Scudetto, lo ha dimostrato fino ad adesso. Credo che Allegri potrà lottare e lo spero come milanista di poter vincere lo Scudetto. Però ci sono anche altre squadre forti, come l'Inter e come la Roma che sta facendo molto bene"

Come vede Leao punta?

"Allegri lo ha fatto giocare prima punta, secondo me è un giocatore che ha il suo ruolo sulla fascia sinistra. Ma si è messo al servizio della squadra: al Milan serve come prima punta e Allegri lo sta facendo giocare da prima punta"

A questo Milan manca un centravanti vero? Vlahovic o un altro?

"Adesso no perché Vlahovic ha avuto un grave infortunio. Il Milan ne ha bisogno subito, da giugno Vlahovic sì. In questo momento devono trovare una punta che è già pronta per giocare"

Maignan rinnovo o cambiare?

"Ma che cambiare? Tutto dipende da lui, ha già dimostrato di essere un grandissimo portiere: io vorrei che lui restasse nel Milan ma dipende dai dirigenti e dalla sua voglia di voler rimanere nel Milan"