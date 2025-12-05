live mn Ricci: "Se adesso siamo i favoriti per lo Scudetto? No, ma ce la giocheremo con tutti e vedremo"

vedi letture

Samuele Ricci, centrocampista rossonero, si è così espresso in conferenza stampa al termine di Lazio-Milan,

Date sempre il meglio nei primi 10 minuti ad inizio ripresa. Oggi cosa non ha funzionato?

"Domanda difficile, prepariamo tutta la partita. Non so se è casuale, ma forse no: durante l'intervallo ci sproniamo e spingiamo da subito. Oggi ci è mancato qualcosina, abbiamo preso gol da piazzato. Potevamo far meglio, siamo dispiaciuti".

Il tuo ruolo in campo?

"Faccio quel che mi chiede il mister: ho fatto più il regista, ma posso fare anche la mezzala. Devo migliorare".

Adesso siete i favoriti per lo scudetto?

"No, stiamo facendo bene in campionato. Abbiamo dato tanta continuità, abbiamo perso punti contro alcune piccole e vinto tutti i big match. Non siamo i favoriti, de la giocheremo con tutti e vedremo".

LAZIO-MILAN, LE DICHIARAZIONI POST GARA DI ALLEGRI

"Chi vince - ha spiegato Massimiliano Allegri a SportMediaset nel post Lazio-Milan - ha sempre ragione, la Lazio ha vinto una partita in cui ha avuto più difficoltà rispetto a sabato. Era una partita bloccata e chi segnava per primo vinceva: abbiamo avuto un'occasione e on abbiamo fatto gol, poi non abbiamo difeso bene sul calcio d'angolo. Jashari ha fatto una bella partita dopo tanto tempo, Ricci ha fatto una buona partita. Dispiace essere usciti perché ci tenevamo ma ora obbiamo mettere tutto da parte e pensare al Torino. Dobbiamo essere arrabbiati: quando perdiamo e veniamo eliminati ci deve essere dispiacere. D'altra parte dobbiamo guardare in avanti, c'è Torino e Sassuolo prima della Supercoppa Italiana in Arabia. Sul gol potevamo difendere meglio. Avevamo il comando della partita e abbiamo sbagliato tre o quattro palle facili: abbiamo regalato una punzione, un calcio d'angolo e abbiamo subito gol. È successo con la Cremonese e col Pisa: diventiamo pericolosi e dobbiamo migliorare... Leao anche stasera ha avuto una bella occasione, si è mosso bene dentro e fuori l'area: quando non c'è va occupata con altri giocatori. Ha fatto una buona paritta e si è messo a disposizione della squadra. Non bisogna deprimersi perché abbiamo una stagione davanti e l'obiettivo è giocare la Champions l'anno prossimo. Abbiamo Pulisic e Leao che hanno fatto 10 gol in due: abbiamo bisogno dei centrocampisti, di fare più gol sulle palle inattive. Gimenez deve ancora rientrare".