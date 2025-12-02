La verità: Milan penalizzato. La firma attesa da tutti e un mercato da sfruttare, altrimenti messaggio chiaro

E’ partita da inizio stagione la retorica che il Milan viene favorito dagli arbitri perché cosi hanno deciso. Ma poi chi decide? Fatecelo sapere, perché in casa rossonera da tempo c’è un vuoto politico e lo sanno tutti. Comunque fa sorridere che stia passando il messaggio di un Milan favorito, quando invece è l’esatto opposto. Contro la Lazio, ad esempio, è lampante che non ci sia nessun rigore a favore dei biancocelesti, è stagliato proprio andare al Var e infatti dall’AIA è stato confermato. Però mediaticamente filtra che il Diavolo è stato favorito, addirittura la Lazio ha indetto il silenzio stampa e fatto un post in cui “le immagini parlano da sole”. Infatti se qualcuno le avesse viste quelle immagini, capirebbe che non c’è nessun rigore. Pavlovic è di spalle, sta già cadendo e Romagnoli calcia da 30 centimetri. Veramente assurdo solo pensare al rigore.

Qui invece abbiamo raccolto degli episodi che sono passati in cavalleria ma che invece sono errori pesanti, di certo non per un Milan favorito. In Lecce-Milan mancato rigore su Ricci, in ⁠Milan-Bologna mancato rigore su Nkunku davvero clamoroso. In ⁠Atalanta-Milan c’è un fallo da rosso di Lookman su Fofana ma anche qui andato tutto in cavalleria. ⁠In Milan-Pisa il gol ospite è nato da un fallo a palla lontana su Gabbia. Inoltre contro il Milan sono stati fischiati ad oggi 4 rigori contro in 13 partite, non male per essere una squadra “favorita”.

Passiamo al caso Maignan. Il Milan non può lasciar partire un portiere del genere a gratis. Bisogna fare di tutto per trattenerlo. Al di là dell’aspetto economico, Mike si è sentito tradito nell’inverno scorso quando il club non ha mantenuto la parola sul rinnovo. Ora la situazione è in standby ma qualche segnale sta arrivando soprattutto grazie ad Allegri e Tare che si stanno muovendo a fari spenti. Tentativo difficile ma ci stanno provando. Anche perché i nomi dei sostituti non scaldano molto.

Lo spogliatoio è tutto con Mike, leader in campo e fuori. Gabbia scrivendo pubblicamente: “Per favore firma” ha solamente espresso il parere generale di un’intera squadra e anche dell’intera tifoseria milanista.

Il mercato di gennaio si sta avvicinando ma arrivano segnali contrastanti. C’è chi è pronto a scommettere che il Milan non faccia in entrata, ma sarebbe un errore grosso. Perché in un anno così combattuto, dove ti stai giocando la corsa al titolo, rinforzare la squadra con un paio di pedina sarebbe un dovere se davvero c’è l’ambizione di portare a casa il risultato. Se poi si guarda solo all’aspetto finanziario e del bilancio allora non ne parliamo nemmeno.