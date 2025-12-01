Da Allegri ai compagni di squadra: tutti in pressing su Maignan per il rinnovo

Da tempo ormai i tifosi del Milan chiedono a gran voce sui social a Mike Maignan di rinnovare il suo contratto in scadenza il 30 giugno 2026. Ora però a scendere in campo sono anche i suoi compagni di squadra: dopo il successo contro la Lazio, l'estremo difensore francese ha commentato un post Instagram di Matteo Gabbia, il quale gli ha poi risposto con un semplice "Per favore rinnova". Qualche giorno fa, invece, in un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, era stato il connazionale e suo grande amico Adrien Rabiot a chiedere il prolungamento a Maignan: "Se spero che rinnovi il contratto con il Milan? Sì, ovviamente lo spero come tutti al Milan. Maignan è un portiere straordinario e non ce ne sono tanti al mondo forti come lui. Per noi è un giocatore determinante e poi Mike ama la maglia rossonera. Non entro nella trattativa tra lui e la dirigenza del club, ma mi auguro che continui a crescere in questa società, con un allenatore come Allegri e in questo gruppo".

IL PRESSING DI ALLEGRI - Nella conferenza stampa prima della sfida contro la Lazio, è stato chiesto un commentato a Max Allegri sul futuro del francese: "Mike è sempre stato tra i portieri più forti che ci sono. Quindi non mi meraviglio del suo rendimento. Per quanto riguarda il contratto c'è la società che ci pensa, sta lavorando per dare futuro e stabilità nei prossimi anni a questa squadra. Con Mike ci parlo, ma ci parlo di campo. E di questo ci parla anche Filippi, il suo preparatore. Sono contento, lo vedo sereno: sta confermando le sue qualità". In estate il livornese ha spinto parecchio per la sua permanenza e di sicuro starà portando avanti il suo pressing per convincerlo a rinnovare.

TRATTATIVA BLOCCATA - La società ha dato questo aggiornamento sulla situazione di Maignan sabato sera con le parole del ds Igli Tare: "Con Maignan abbiamo fatto un bel discorso a inizio anno insieme a società ed allenatore. Siamo contenti che sta facendo un grande campionato, è quello che ci aspettavamo. Stiamo parlando in serenità, ma al momento ci concentriamo su questa partita che sarà fondamentale per la classifica". La situazione è ben nota a tutti: le parti avevano trovato un accordo a 5 milioni di euro, poi però la società, anche a causa di qualche prestazione non esaltate del francese, ha deciso di abbassare la sua proposta a 4 milioni. Ovviamente Maignan non era d'accordo e da lì è iniziato un silenzio che ha di fatto bloccato tutto. Il Milan però non può permettersi di perdere a zero uno dei migliori portieri al mondo e dunque dovrà fare di tutto per convincerlo a rinnovare.

