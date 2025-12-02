L'inserimento di Tomori che ha fatto la differenza. È il secondo assist stagionale (sempre per Leao)

Secondo assist per Fikayo Tomori nel 2025 in Serie A, il primo dopo quello per la rete del definitivo 2-2 di Luka Jović contro la Fiorentina, lo scorso 5 aprile, anche in quel caso al Meazza. Lo riporta Opta. Si tratta del secondo assist in stagione per l'inglese, dopo quello in Coppa Italia contro il Bari sempre per Leao.

MILAN-LAZIO, LE PAROLE DI MASSIMILIANO ALLEGRI

"C'è stata - ha dichiarato Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, al termine di Milan-Lazio - un po' di confusione. Non era facile neanche per l'arbitro prendere la decisione dopo che è stato richiamato al Var. La partita: nel primo tempo abbiamo avuto difficoltà perché la Lazio ha pressato molto, non ha dato linee di passaggio. Nella ripresa noi abbiamo aumentato i giri del motore e loro sono calati, con situazioni favorevoli anche prima del gol. Dobbiamo continuare a lavorare, mantenere questa umiltà, voglia di strappare il pallone all'avverarsio: giocare di squadra come stanno facendo i ragazzi, c'è entusiasmo in generale anche con i tifosi. Merito dei ragazzi che ci mettono tutto in campo e non si tirano indietro. Leao al Lille faceva il centravanti. Stasera ha fatto un bellissimo colpo di testa. Quando la palla è esterna attacca la porta e ha la possibilità di svariare. Sono importanti tutti i giocatori. Adrien, rispetto anche all'ultimo ano alla Juve, è cresciuto moltissmimo. Ha uno strapotere fisico importante ed è un uomo squadra. Se vuoi lottare per il vertice devi avere un uomo squadra. Anche Gabbia, Pavlovic, sono tutti ragazzi che mettono il cuore in quello che fanno. Ci sono giocatori che hanno motori diversi, lui è uno di quelli".