Marinozzi: "Mi sta piacendo tantissimo l'applicazione di Leao"

vedi letture

Il Milan concluderà la tredicesima giornata al primo posto. I rossoneri, in attesa del risultato del Bologna di questa sera che comunque anche in caso di vittoria rimarrà dietro in classifica, sono già certi della vetta, in compagnia del Napoli che ha sconfitto la Roma all'Olimpico per 0-1. I rossoneri ora avranno la Coppa Italia e poi in campionato avranno una serie di partite fino a dopo Natale con squadre che occupano posizioni più basse in classifica, fatta eccezione per il Como.

Andrea Marinozzi, giornalista e opinionista, ha detto la sua nel corso di Fuoriclasse, trasmissione serale in onda su DAZN la domenica: "Mi sta piacendo tantissimo l’applicazione di Leao, ha giocato tante volte spalle alla porta che era una cosa che non gli riconoscevano mai. Con la Lazio è stato importante, come attaccare la porta sul cross di Tumori, come stacca di testa poco dopo: sono cose che non pensavo di vedere da Rafael Leao".