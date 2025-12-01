Cucciari sulla lotta scudetto: "Inter, Milan e Napoli superiori a tutti"

Nel corso del consueto appuntamento con Maracanà, programma in onda sulle frequenze di TMW Radio, l'allenatore Alessandro Cucciari ha parlato di Rafael Leao dicendo dove secondo lui l'attaccante portoghese del Milan è più decisivo, al netto dei numeri più che positivi registrati fino a questo momento in stagione:

Milan e Napoli al comando:

"Ci sono Inter, Milan e Napoli superiori a tutti, il tempo sta passando e si sta sistemando questa situazione, i valori stanno uscendo fuori. Sono ancora tutte lì, ma c'è anche il Como, anche se non dà fastidio per lo Scudetto. Mi piacerebbe, ma è molto difficile. Credo che alla fine gli organici importanti se la giocheranno. Roma, Juve e le altre lotteranno per un posto Champions".

Milan, l'ex tecnico dice che già a 14 anni faceva il 9. Questa potrebbe essere una soluzione definitiva?

"Occasionalmente i grandi giocatori si adattano ad altri ruoli. Per me è un fuoriclasse inesploso per suoi difetti, l'ho visto devastante da esterno e per me lì dà il meglio di sè".