Allegri recupera (quasi) tutti in visita del Derby: Rabiot subito in campo

Mancano due giorni a una delle partite più sentite di tutto l'anno, il Derby della Madonnina, il primo in programma in questa stagione che, anche in altre competizioni, potrebbe riservarne degli altri come successo nel recente passato. Il clima in campo si preannuncia caldissimo, come sempre, ma ancora di più se si considera il contesto: dopo una lunghissima striscia di imbattibilità, la scorsa annata l'Inter non ha mai battuto il Milan in cinque confronti. A questo si aggiunge la vicinanza in classifica: nerazzurri in testa insieme alla Roma con 24 punto, rossoneri staccati di due punti a braccetto col Napoli.

Lato Milan c'è di buono che il tecnico Massimiliano Allegri può tornare a sorridere guardando la sua rosa: grazie alla sosta sono stati recuperati (quasi) tutti gli elementi. Già quasi perché si fa sempre più dubbia la presenza per domenica sera (ore 20.45, San Siro) di Santiago Gimenez, che ha già saltato Roma e Parma e che pure la sosta non ha aiutato a rimettere in condizione: da martedì a oggi il messicano ha sempre lavorato a parte. Discorso ben diverso per Adrien Rabiot che da martedì lavora con il gruppo e che sarà subito lanciato nella mischia da Allegri, come titolare. Nel podcast scopri la probabile formazione rossonera.

