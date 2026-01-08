Mercato Milan in difesa: Coppola mette d'accordo tutti, ma il Brighton deve aprire al prestito

Il Milan, che in questo mercato invernale ha già chiuso l'arrivo in attacco di Niclas Fullkrug, è ora alla ricerca di un nuovo difensore per puntellare la difesa. Un nome che piace moto e che ha il gradimento totale da parte di tutte le componenti dell’area sportiva è quello di Diego Coppola, giocatore 22enne del Brighton che sta trovando poco spazio in Inghilterra e tornerebbe molto volentieri in Italia.

Come spiega stamattina l'edizione odierna di Tuttosport, il club inglese deve però aprire alla formula preferita del Milan, cioè un prestito con diritto di riscatto. Sull'ex difensore dell'Hellas Verona ci sono anche Fiorentina, Genoa e Torino, ma la sua priorità sarebbe la squadra rossonera.