Addio 2025, ciao 2026: il calendario rossonero per il primo mese dell'anno

Gennaio 2026 è dietro l'angolo: il nuovo anno è ormai alle porte ma la Serie A Enilive non si ferma troppo per celebrare il trascorrere del tempo. Il Milan, infatti, sarà la prima squadra a scendere in campo, venerdì 2 gennaio alle ore 20.45, in casa del Cagliari. La partita sarà l'anticipo della diciottesima giornata di campionato, la penultima del girone di andata. La trasferta sarda, con la prima apparizione tra i convocati del nuovo acquisto Niclas Fullkrug, rappresenta l'inizio di un mese di gennaio molto fitto e intenso.

Il Milan nel prossimo mese è chiamato a giocarsi sei partite, alcune di queste molto importanti ai fini della classifica: ci sarà il recupero con il Como, la trasferta di Firenze sempre complicata e il big match contro la Roma all'Olimpico. Di seguito si riportano date, orari e assegnazioni televisive delle gare rossonere nel mese di gennaio:

18ª giornata - venerdì 02/01, ore 20.45: Cagliari-Milan (DAZN/NOW/SKY)

19ª giornata - giovedì 08/01, ore 20.45: Milan-Genoa (DAZN)

20ª giornata - domenica 11/01, ore 15: Fiorentina-Milan (DAZN)

recupero 16ª giornata - giovedì 15/01, ore 20.45: Como-Milan (DAZN)

21ª giornata - domenica 18/01, ore 20.45: Milan-Lecce (DAZN)

22ª giornata - domenica 25/01, ore 20.45: Roma-Milan (DAZN)