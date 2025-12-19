MN - Passerini: "Oggi non puoi non fare i conti con i conti. Ecco il perché..."

Dopo la sconfitta del Milan in Supercoppa Italiana contro il Napoli, il collega Carlos Passerini de Il Corriere della Sera è intervenuto in esclusiva ai microfoni del nostro canale YouTube (CLICCA QUI per vedere il video completo) in compagnia di Pietro Mazzara.

Fullkrug arriverà: il Milan e il calcio italiano possono permettersi questo

"Si perché lo porti a casa con un investimento minimo. Su questo, guarda, ti devo dire la verità: oggi non puoi non fare i conti con i conti. Giustamente il tifoso può fregarsene di fare i conti delle società, e ne ha tutto il diritto. Facendo un'analisi un po' più tecnica ed approfondita, che non sei obbligato a fare, oggi una società non può più andare avanti camminando sulle proprie gambe. Non lo dico io ma perché ci sono delle regole da rispettare. Il Milan è stato un anno fuori dalle coppe, perché c'era Setlement Agreement etc. Oggi, entrando nello specifico, i club hanno bisogno di un'auto-sostenibilità finanziaria che prima non era necessaria. Capisco comunque che il tifoso non voglia andare fuori con la bandiera perché ha fatto più 3 milioni di utile in bilancio. Però se il tifoso vuole un po' entrare nel metodo della questione, oggi il Milan, più in generale una società, per avere futuro deve avere i conti in ordine, sennò deve tirare giù la serranda. L'Inter è in una fase che se non continua a vincere è complessa la cosa, stesso discorso il Milan, ha avuto dei momenti di enorme difficoltà. Per questo ti dico: in una stagione dove non hai la Champions League, per colpa tua, sei a -100 milioni, è chiaro che devi farli quadrare i conti, perché il Milan deve cercare di limitare i danni il più possibile. Devi provare a tornare in Europa mantenendo un equilibrio, perché non si può più fare il Casinò nel calcio attuale. Le cose sono cambiate. Oggi hai un obbligo: nelle possibilità che hai gestionali devi far quadrare il tutto. Il Milan ci ha provato, secondo me sta andando bene. È in corsa per lo scudetto!".

