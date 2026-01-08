Allegri a DAZN: "Leao e Pulisic non devono dare punti di riferimento. Turnover? Stasera è la più importante"

Massimiliano Allegri è stato intervistato da DAZN prima di Milan-Genoa. Queste le sue parole nel pre partita di San Siro.

Leao e Pulisic finalmente insieme dall’inizio. Cosa gli hai chiesto?

“Sono abbastanza capaci di trovare la posizione da centravanti a turno. L’importante è che non diano punti di riferimento, traggono dei vantaggi con le caratteristiche che hanno riescono a fare molto meglio”.

Oggi niente turnover… Come sarà la gestione in questo periodo?

“Non lo so, la partita più importante è di stasera. Dopo stasera vedremo chi potrà giocare a Firenze. Abbiamo recuperato quasi tutti i giocatori, speriamo di recuperare anche Nkunku altrimenti sarà per la prossima a Como. Gli altri stanno più o meno tutti bene. Quando inizi a fare conti escono fuori cose sbagliate”.

Mancano ancora i gol dei centrocampisti?

“Io dico sempre che alla fine dell’anno i numeri trovano equilibrio. Leao e Pulisic segnano, Nkunku ha iniziato a fare gol, farà gol anche Fullkrug, i centrocampisti cominceranno a fare gol così come i difensori su palla inattiva. Dobbiamo rimanere sempre in partita, come allentiamo l’attenzione la paghiamo a caro prezzo, basta vedere i 10 gol subiti nelle cinque partite contro Pisa, Parma, Sassuolo, Torino e Cremonese”.