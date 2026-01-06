I giorni di Maignan: cresce la fiducia. Allegri Masterclass. Ma guardate Modric…

vedi letture

In questi giorni di gennaio, in cui si è riaperto il mercato invernale, il Milan vuole dare un’accelerazione alla trattativa per il rinnovo di Mike Maignan. Il portiere ha aperto alla permanenza in rossonero ma ora serve entrate nel dettaglio con il suo agente. L’offerta è di 5 milioni più bonus, alcuni facili da raggiungere, altri più complicati, per un totale di 7 milioni bonus compresi, insomma la stessa struttura del contratto di Leao. Allegri vuole che il portiere francese resti anche l’anno prossimo, ci parla tutti i giorni e spera che il suo pressing possa portare ad un lieto fine. Igli Tare da quando è arrivato a Milanello ci sta lavorando, con molta pazienza, sta provando a ricucire lo strappo che si era venuto a creare con la dirigenza lo scorso gennaio, e pian piano le cose stanno migliorando. Ora però serve l’incontro con l’agente e l’accordo economico. Sono giorni importanti per il futuro del capitano del Milan, e dalla sede rossonera filtra fiducia crescente. Vedremo.

Intanto a Cagliari i rossoneri hanno tenuto ancora la porta involata, e non solo per merito di Maignan. L’assetto difensivo è migliorato, la squadra ha ritrovato equilibrio e questo è stato fondamentale per portare a casa i tre punti. Un successo che ha evidenziato tutta la filosofia di gioco di Allegri. Ovvero difendersi bene e concretizzare al momento giusto. Pure questa volta il Diavolo ha vinto grazie ad un gol segnato al primo tiro nello specchio della porta, una situazione che si è verificata già 11 volte in campionato. Allegri sta facendo un grande lavoro, anche se non tutti apprezzano il suo credo calcistico e la sua proposta di gioco, ma l’importante è che il Milan sia tornato competitivo per il vertice della classifica. Se poi arriva qualche rinforzo dal mercato sarebbe cosa buona e giusta.

Luka Modric sta continuando a dare un grosso contribuito alla causa. Allegri non lo toglie mai e fa benissimo. Non è solamente un elogio alla classe del croato, o alla sua meravigliosa carriera, ma stavolta sono i numeri che parlano chiaro. Luka conta l'88% di precisione nei passaggi offensivi oltre che l'83% di conduzione palla. In Serie A è il migliore in assoluto per quanto riguarda il numero di passaggi completati (970) e passaggi in profondità (69). Molto spesso lo si vede rincorrere l’avversario con l’umiltà di un ragazzino di 18 anni. Un grande esempio per tutta la squadra.