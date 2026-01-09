La serata a due facce di Leao: prima impreciso e svagato, poi salva il Milan

Se non avesse segnato il gol del pareggio al 92' ora saremmo qui a commentare una prestazione molto deludente di Rafael Leao contro il Genoa. Ma, come aveva dichiarato anche Max Allegri alla vigilia, un attaccante deve fare gol e viene giudicato per quello e quindi alla fine si è meritato un 6,5 nelle pagelle odierne della Gazzetta dello Sport.

DUE VOLTI - La serata del portoghese ha avuto due volti: per praticamente tutta la partita si è infatti visto un giocatore impreciso, inefficace e svagato, poi però nel recupero del secondo tempo ecco la rete dell'1-1 con un bel colpo di testa che salva il Milan dalla sconfitta (e la sua prestazione). Molto bella anche l'esultanza del numero 10 milanista che è corso in panchina per andare ad abbracciare Youssouf Fofana, sostituto al'intervallo e protagonista di un clamoroso gol mancato durante il primo tempo. Un gesto assolutamente apprezzabile che conferma ancora una volta quanto Leao sia diventato anche un leader all'interno dello spogliatoio del Diavolo.

NON STA BENISSIMO - Rafa è rimasto in campo per 90' anche se non è al top della forma come ha confermato anche lo stesso Allegri ieri nel post-partita: "Ha avuto 2-3 situazioni in campo aperto dove poteva fare meglio, però non sta benissimo. Questa sera è stato determinante come nelle altre partite e alla fine ha pareggiato” le sue parole a DAZN. Il fastidio muscolare rimediato a Torino che gli ha fatto saltare la Supercoppa Italiana a Riad continua a tormentarlo, ma in questo momento c'è bisogno di lui e anche se non è al 100% Leao risponde con i gol.