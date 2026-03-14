esclusiva mn Guidi (La Gazzetta): "Al di là del discorso scudetto, il Milan deve fare punti. Rimonta difficile, perché dipende dall'Inter"

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Nel corso del consueto appuntamento con il video sul canale YouTube di MilanNews.it (CLICCA QUI per vedere il video), il collega de La Gazzetta dello Sport Marco Guidi ha parlato di Milan alla vigilia di una sfida importante come quella in programma domani contro la Lazio.

Ci credi allo scudetto?

"Difficile. Secondo me molto difficile perché dipende dall'Inter. È vero che adesso la formazione nerazzurra ha 4 partite abbastanza toste però poi ha un calendario secondo me abbastanza in discesa con squadre che hanno poco da chiedere al campionato quando le affronterà. Secondo me le prossime quattro giornate ti diranno se l'Inter butterà via questo vantaggio oppure se rimarrà così o perdesse qualche punto e basta nelle ultime giornate".

Questo weekend potrebbe essere decisivo per il discorso scudetto?

"Si, poi per me le prossime 3 partite dell'Inter, più ancora dell'Atalanta oggi, quelle di Firenze, perché la Fiorentina ha bisogno di punti, Como e Roma che hanno bisogno di punti. Sono quelle che secondo me sono decisive. Il Milan deve fare bottino pieno, non è facile, Allegri l'ha detto anche in conferenza, al di là del discorso scudetto il Milan deve fare punti perché con 60 non si va da nessuna parte".

Quanto è delicata la partita di domani?

"Assume un'importanza maggiore qualora l'Inter dovesse perdere punti oggi. Però io credo che a prescindere una partita non facile, perché la Lazio è in ripresa, ha vinto l'ultima con il Sassuolo, tornerà ad avere i tifosi allo stadio dal 30 gennaio. La storia ci insegna che per arrivare a un appuntamento importante devi comunque arrivarci giocando le partite seriamente. Difficili che stacchi e riattacchi la spina. Non sarà una partita semplice".

Chi giocherà al posto di Rabiot?

"Ero convinto Ricci. ieri è stato provato Jashari. Il dubbio c'è, io però penso lo svizzero".