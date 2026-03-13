probabile formazione Verso Lazio-Milan, Allegri sceglie ancora Pervis. Ballottaggio a centrocampo

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LAZIO-MILAN, LA PROBABILE FORMAZIONE

16 Maignan

23 Tomori 5 De Winter 31 Pavlovic

56 Saelemaekers 19 Fofana 14 Modric 30 Jashari 2 Estupinan

11 Pulisic 10 Leao

A disposizione: 1 Terracciano, 96 Torriani, 27 Odogu, 33 Bartesaghi, 24 Athekame, 4 Ricci, 18 Nkunku, 9 Fullkrug.

Allenatore: Massimiliano Allegri.

Dopo la splendida vittoria nel Derby che ha ridato linfa ed energia per la probabile riapertura del campionato, Max Allegri sta cercando di preparare al meglio la difficile trasferta dell'Olimpico contro la Lazio. Il popolo biancoceleste ha scelto proprio la sfida contro i rossoneri per interrompere lo sciopero del tifo: il Milan troverà un ambiente niente male.

Che scelte farà il mister? Intanto dovrebbe confermare Estupinan sulla sinistra. L'eroe del derby che non ti aspetti dovrebbe giocare al posto di Bartesaghi così da sfruttare questo momento di forma decisamente positivo. Al posto di Rabiot squalificato ci sarà uno tra Jashari e Ricci, con lo svizzero che al momento è leggermente avanti nel ballottaggio. In attacco spazio nuovamente a Leao e Pulisic, che contro l'Inter hanno dato segnali di crescita incoraggianti.

Diffidati: Fofana, Saelemaekers, Athekame

Squalificati: Rabiot

Infortunati: Gabbia, Loftus-Cheek, Santi Gimenez

LAZIO-MILAN, LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Guida

Assistenti: Peretti-Perrotti

IV Ufficiale: Ayroldi

VAR: Chiffi

AVAR: Maggioni

DOVE VEDERE LAZIO-MILAN

Data: domenica 15 marzo 2026

Ore: 20.45

Stadio: Olimpico di Roma

Diretta TV: DAZN (gratis), Zona DAZN, Tim Vision

Web: MilanNews.it