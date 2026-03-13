Verso Lazio-Milan, Allegri sceglie ancora Pervis. Ballottaggio a centrocampo
LAZIO-MILAN, LA PROBABILE FORMAZIONE
16 Maignan
23 Tomori 5 De Winter 31 Pavlovic
56 Saelemaekers 19 Fofana 14 Modric 30 Jashari 2 Estupinan
11 Pulisic 10 Leao
A disposizione: 1 Terracciano, 96 Torriani, 27 Odogu, 33 Bartesaghi, 24 Athekame, 4 Ricci, 18 Nkunku, 9 Fullkrug.
Allenatore: Massimiliano Allegri.
Dopo la splendida vittoria nel Derby che ha ridato linfa ed energia per la probabile riapertura del campionato, Max Allegri sta cercando di preparare al meglio la difficile trasferta dell'Olimpico contro la Lazio. Il popolo biancoceleste ha scelto proprio la sfida contro i rossoneri per interrompere lo sciopero del tifo: il Milan troverà un ambiente niente male.
Che scelte farà il mister? Intanto dovrebbe confermare Estupinan sulla sinistra. L'eroe del derby che non ti aspetti dovrebbe giocare al posto di Bartesaghi così da sfruttare questo momento di forma decisamente positivo. Al posto di Rabiot squalificato ci sarà uno tra Jashari e Ricci, con lo svizzero che al momento è leggermente avanti nel ballottaggio. In attacco spazio nuovamente a Leao e Pulisic, che contro l'Inter hanno dato segnali di crescita incoraggianti.
Diffidati: Fofana, Saelemaekers, Athekame
Squalificati: Rabiot
Infortunati: Gabbia, Loftus-Cheek, Santi Gimenez
LAZIO-MILAN, LA SQUADRA ARBITRALE
Arbitro: Guida
Assistenti: Peretti-Perrotti
IV Ufficiale: Ayroldi
VAR: Chiffi
AVAR: Maggioni
DOVE VEDERE LAZIO-MILAN
Data: domenica 15 marzo 2026
Ore: 20.45
Stadio: Olimpico di Roma
Diretta TV: DAZN (gratis), Zona DAZN, Tim Vision
Web: MilanNews.it
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