L'Atalanta frena l'Inter: finisce 1-1 a San Siro con rissa finale

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Il sabato di Serie A si apre già con un primo risultato di peso che, oggettivamente, sorride al Milan: a San Siro l'Inter pareggia 1-1 contro l'Atalanta. Partita equilibrata e giocata su un campo pesante, sbloccata a metà primo tempo da Pio Esposito. Gli uomini di Cristian Chivu nella parte centrale della gara sprecano diverse opportunità e alla fine vengono puniti dal pareggio di Krstovic a dieci minuti dalla fine. Polemiche feroci della formazione interista per un presunto fallo di Dumfries che, come mostrato dal replay, sembra cadere da solo: espulso Chivu e rissa nel finale tra Kolarov e Djimsiti.

SERIE A ENILIVE, 29° TURNO: IL PROGRAMMA COMPLETO

VENERDÌ 13

ore 20.45, Torino-Parma 4-1

SABATO 14

ore 15, Inter-Atalanta 1-1

ore 18, Napoli-Lecce

ore 20.45, Udinese-Juventus

DOMENICA 15

ore 12.30, Hellas Verona-Genoa

ore 15, Pisa-Cagliari

ore 15, Sassuolo-Bologna

ore 18, Como-Roma

ore 20.45, Lazio-Milan

LUNEDÌ 16

ore 20.45, Cremonese-Fiorentina