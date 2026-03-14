L'Atalanta frena l'Inter: finisce 1-1 a San Siro con rissa finale
Il sabato di Serie A si apre già con un primo risultato di peso che, oggettivamente, sorride al Milan: a San Siro l'Inter pareggia 1-1 contro l'Atalanta. Partita equilibrata e giocata su un campo pesante, sbloccata a metà primo tempo da Pio Esposito. Gli uomini di Cristian Chivu nella parte centrale della gara sprecano diverse opportunità e alla fine vengono puniti dal pareggio di Krstovic a dieci minuti dalla fine. Polemiche feroci della formazione interista per un presunto fallo di Dumfries che, come mostrato dal replay, sembra cadere da solo: espulso Chivu e rissa nel finale tra Kolarov e Djimsiti.
SERIE A ENILIVE, 29° TURNO: IL PROGRAMMA COMPLETO
VENERDÌ 13
ore 20.45, Torino-Parma 4-1
SABATO 14
ore 15, Inter-Atalanta 1-1
ore 18, Napoli-Lecce
ore 20.45, Udinese-Juventus
DOMENICA 15
ore 12.30, Hellas Verona-Genoa
ore 15, Pisa-Cagliari
ore 15, Sassuolo-Bologna
ore 18, Como-Roma
ore 20.45, Lazio-Milan
LUNEDÌ 16
ore 20.45, Cremonese-Fiorentina
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