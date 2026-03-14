Milan, prima la Champions poi il colpo in attacco: le opzioni

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Il Milan ha già tracciato la rotta in vista del prossimo calciomercato estivo. Prima di tutto, però, servirà blindare la qualificazione alla prossima Champions League, obiettivo ritenuto fondamentale per programmare con più forza il futuro. Una volta raggiunta la certezza aritmetica dell'Europa che conta, il club potrà concentrarsi su un investimento importante in attacco. L'idea è chiara: inserire in rosa un centravanti con caratteristiche diverse rispetto agli attuali riferimenti offensivo, un giocatore più presente in area e con un istinto da vero finalizzatore.

Nicolas Jackson tra i profili osservati

Tra i nomi seguiti con maggiore attenzione c'è Nicolas Jackson, attaccante senegalese che al termine della stagione lascerà il Bayern Monaco per fare ritorno al Chelsea. Il Milan lo conosce bene, visto che lo aveva già seguito in passato quando si mise in evidenza con il Villarreal, prima del trasferimento ai Blues per l'appunto. In Germania ha trovato spazio in 24 partite, mettendo insieme 7 gol e 3 assist tra campionato e coppe europee. Il suo profilo intriga per età (è un 2001), margini di crescita e capacità di attaccante la porta, anche se il suo ingaggio da circa 8 milioni di euro a stagione rappresenta un ostacolo non banale per i rossoneri.

Guirassy resta un'opzione concreta

Un altro nome che continua a orbitare attorno al Milan è quello di Serhou Guirassy, bomber del Borussia Dortmund. I rossoneri avevano già provato a portarlo in Italia quando vestiva la maglia dello Stoccarda, ma senza successo. L'attaccante continua però a garantire numeri di alto livello, con 16 reti stagionali tra campionato e competizioni europee. Il Dortmund non sembra orientato a lasciarlo partire facilmente, ma il Milan potrebbe tornare alla carica nelle prossime settimane, valutando ogni scelta insieme a Massimiliano Allegri.