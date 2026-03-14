Pulisic cerca la svolta: Allegri lo aspetta e il Milan lo protegge

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Massimiliano Allegri continua a credere in Christian Pulisic e non ha alcuna intenzione di metterlo in discussione. L'attaccante americano sta attraversando un periodo complicato, segnato da un lungo digiuno di gol e assist che inevitabilmente ha inciso anche sulla sua serenità in campo. Nonostante questo, il tecnico rossonero ha scelto di sostenerlo pubblicamente e internamente, consapevole del valore del giocatore. Anche la squadra gli è rimasta vicino, convinca che il suo contributo possa tornare presto determinante.

I segnali di ripresa arrivano dal campo

L'ultima rete di Pulisic risale al 28 dicembre, nella sfida contro l'Hellas Verona, e da allora tra problemi fisici e condizione non brillante il suo rendimento offensivo si è ridotto sensibilmente. Tuttavia, nelle ultime uscire qualcosa sembra cambiare. Nel derby contro l'Inter, ad esempio, l'ex Chelsea ha mostrato segnali incoraggianti soprattutto sul piano atletico. I numeri confermano la crescita: in 84 minuti ha percorso oltre 11 chilometri, risultando tra i più attivi della gara. A Milanello questi dati sono stati letti come un indizio chiaro di miglioramento.

Tra rinnovo e mercato, il Milan aspetta il vero Pulisic

Il club continua a considerare Pulisic una pedina centrale anche in prospettiva futura. Nel contratto esiste un'opzione per prolungare fino al 2028, anche se i dialoghi per il rinnovo sono momentaneamente fermi. Dall'estero, intanto, non mancano gli interessamenti, soprattutto dalla Premier League. Pulisic, però, a Milano ha trovato continuità e fiducia come raramente gli era accaduto altrove. Per questo il suo desiderio resta uno solo: ritrovare presto il gol e tornare decisivo già contro la Lazio.