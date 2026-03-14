Milan, ora attiva la modalità paraocchi di Estupinan: massima concentrazione e guarda solo la tua strada

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Al minuto 35 del Derby che il Milan ha vinto contro l'Inter sei giorni fa, Pervis Estupinan ha trovato la sua prima rete in rossonero, quella che ha regalato i tre punti al Diavolo. L'esultanza regalata dal laterale sudamericano ha fatto il giro del web in poco tempo ed è diventata il simbolo della magica serata milanista. Alla luce del pareggio tra Inter e Atalanta di questo pomeriggio, che dà alla squadra di Allegri la possibilità di accorciare sulla vetta, l'esultanza di Estupinan può diventare il simbolo di tutto il finale di stagione rossonero.

Paraocchi

Dopo aver trafitto Sommer, Estupinan è corso vero i tifosi mettendosi le mani accanto agli occhi, come se fossero dei paraocchi in dotazione ai cavalli. Non un paragone casuale, considerato l'amore che Allegri ha per l'ippica, mai nascosto. Il Milan adesso, se vuole raggiungere l'obiettivo Champions e provare a coltivarne uno un po' più grande, deve fare come i cavalli: l'unica strada da guardare è quella davanti a se stessi, non conta cosa succede intorno e soprattutto non conta cosa viene detto. Con la partita di domani mancano 10 partite al Milan, tutte con un coefficiente di difficoltà non semplice: serve la massima concentrazione e allo stesso tempo la serenità di non avere grande pressione.

Allegri

In questi ultimi dieci impegni di campionato, un ruolo importante lo giocherà, chiaramente, Massimiliano Allegri, già in larga parte artefice degli ottimi risultati fin qui ottenuti dai rossoneri. Il tecnico del Diavolo deve essere bravo a gestire le emozioni della sua squadra che deve avere la consapevolezza di essere una formazione forte ma deve anche capire l'importanza del momento e del fatto che lavorando a testa bassa la pressione può essere spostata su altri fronti, lontana da Milanello. Questi devono essere gli ultimi due mesi e mezzo del Milan: con i paraocchi per guardare solo il proprio percorso e seguendo la guida del demiurgo Massimiliano Allegri, capace di gestire gli umori del gruppo come pochissimi al mondo, senza pressioni.