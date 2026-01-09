Contatto in area tra Ostigard e Fullkrug: l'analisi di Marelli

Il commentatore arbitrale Luca Marelli analizza così l'episodio tra Ostigard e Fullkrug nel finale di Milan-Genoa: proteste rossonere per un rigore che l'arbitro non ha assegnato.

"Minuto 87, c’è una blanda protesta per un contatto tra Ostigard e Fullkrug. I due giocatori entrano entrambi sul pallone, effettivamente Ostigard va a contatto sul piede di Fullkrug ma non ci sono estremi per un calcio di rigore. Entrambi sono intervenuti sul pallone e poi c’è stato un normale scontro di gioco. Sarebbe stato diverso se Ostigard non avesse preso il pallone, ma lo prende prima lui e poi Fullkrug".