Fullkrug non teme la maglia numero 9: "Per me è sinonimo di gol"

Nella sala conferenze di Casa Milan, sede ufficiale del club rossonero, ha preso la parola il nuovo centravanti milanista Niclas Fullkrug. L'attaccante tedesco è il primo colpo del mercato invernale per il Diavolo e va a rinforzare il reparto offenisvo di Massimiliano Allegri con delle caratteristiche che mancavano e che lo stesso tecnico livornese ricercava da tempo. L'ex West Ham ha già collezionato due presente e oggi si è presentato alla stampa. Un estratto delle sue dichiarazioni.

L'inserimento ed il 9 come numero di maglia:

"La squadra mi ha aiutato molto nell'inserimento. Un gruppo veramente positivo, con un enorme unione di gruppo. Sono stato accolto benissimo dai compagni. È stato facile per me inserirmi bene, sono riuscito subito a dare il massimo perché mi sono trovato bene fin da subito. Il 9 per me è sinonimo di gol. Non l'ho scelto spesso in passato, l'ho utilizzato solo con la nazionale tedesca. Non ho un idolo particolare, ma so qual è il passato del 9 qua al Milan. Spero di essere all'altezza del peso di questa maglia".