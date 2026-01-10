Adani: "Il Milan, pur nel caos, contro il Genoa meritava addirittura di vincere"
Con la chiusura del turno infrasettimanale giovedì sera, il podcast Viva El Futbol con ospiti Lele Adani, Antonio Cassano e Nicola Ventola, è andato in onda in via straordinaria subito dopo il pareggio tra Milan e Genoa per 1-1. Proprio Lele Adani si è lasciato andare a un lungo commento sulla sfida tra i rossoneri e il Grifone, cercando di dare la propria lettura della gara che si è giocata sul prato di San Siro.
Le parole di commento di Lele Adani: "Il Milan, in questa Serie A, gioca quasi a far andare il ritmo basso della partita. Se il Genoa fa quella partita da squadra provinciale, chiusa e compatta, al Milan gli va bene: la porta avanti e trova le giocate. Ritmo basso, palleggia a due all’ora, sa che c’è la verticalizzazione di Modric, l’imprevedibilità di Saelemaekers, il guizzo un po’ sporadico degli attaccanti, l’incursione di Rabiot: il Milan fa questo. Il Milan contro il Genoa ha fatto esattamente questo con una differenza: meritava di fare gol prima perché, pure nel caos, il Milan forse meritava addirittura di vincerla".
