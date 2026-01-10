Adani: "Il Milan, pur nel caos, contro il Genoa meritava addirittura di vincere"

vedi letture

Con la chiusura del turno infrasettimanale giovedì sera, il podcast Viva El Futbol con ospiti Lele Adani, Antonio Cassano e Nicola Ventola, è andato in onda in via straordinaria subito dopo il pareggio tra Milan e Genoa per 1-1. Proprio Lele Adani si è lasciato andare a un lungo commento sulla sfida tra i rossoneri e il Grifone, cercando di dare la propria lettura della gara che si è giocata sul prato di San Siro.

Le parole di commento di Lele Adani: "Il Milan, in questa Serie A, gioca quasi a far andare il ritmo basso della partita. Se il Genoa fa quella partita da squadra provinciale, chiusa e compatta, al Milan gli va bene: la porta avanti e trova le giocate. Ritmo basso, palleggia a due all’ora, sa che c’è la verticalizzazione di Modric, l’imprevedibilità di Saelemaekers, il guizzo un po’ sporadico degli attaccanti, l’incursione di Rabiot: il Milan fa questo. Il Milan contro il Genoa ha fatto esattamente questo con una differenza: meritava di fare gol prima perché, pure nel caos, il Milan forse meritava addirittura di vincerla".