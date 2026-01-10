Vigilia di Fiorentina-Milan: dove seguire la conferenza stampa di Allegri
MilanNews.it
Siamo alla vigilia della partita tra Fiorentina e Milan. I rossoneri giocheranno al Franchi di Firenze alle ore 15:00 e la partita sarà visibile su DAZN. Oggi, alle ore 14:30, ci sarà la consueta conferenza stampa pre-partita nel centro sportivo di Milanello dove Allegri risponderà alle domande dei giornalisti. La conferenza sarà visibile su DAZN sul canale tematico ufficiale MilanTv e la potrete seguire con noi sul nostro sito MilanNews.it con il live testuale.
CONFERENZA STAMPA PRE FIORENTINA-MILAN
h. 14:30
tv: MilanTv
Web: MilanNews.it
