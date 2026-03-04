Spezia, Comotto in gran forma: ottima prestazione contro il Padova

Christian Comotto, giovane centrocampista classe 2008, è in prestito dal Milan, al quale è legato con un contratto in scadenza il 30 giugno 2028, allo Spezia, attualmente militante in Serie B. Una mezzala molto interessante dotata di ottima tecnica e di grande personalità, rappresentata a pieno dal rigore trasformato con uno scavetto durante l'amichevole estiva contro il Perth Glory con la maglia rossonera.

Ieri, nel match giocato dai liguri contro il Padova terminato 2-2, il 34 è stato schierato titolare da mister Donadoni, cosa che non accadeva dallo scorso 11 febbraio nella partita contro il Bari. La prestazione di Comotto è stata ottima, ha dimostrato grande maturità mentale oltre che tecnica e sicuramente il mister sarà in difficoltà nella scelta dei tre di centrocampo nelle prossime partite. Quanto detto è dimostrato concretamente dai dati: 88% di precisione dei passaggi, 83% di passaggi riusciti nella metà campo avversaria, sinonimo di un giocatore che cerca sempre la giocata propedeutica all'attacco, 100% di precisione nei passaggi nella propria metà campo e 3 passaggi chiave. Prestazione di tutto rispetto alla quale alcune testate giornalistiche che hanno seguito la partita gli hanno assegnato un 6.5 in pagella.

Comotto 6,5 - Personalità nella gestione del primo passaggio e giocata di qualità che accende un’azione pericolosa, lavoro prezioso in schermatura davanti alla difesa. (TMW)

Comotto 6.5 - Cala un po' alla distanza ma è indubbiamente tra i migliori nelle fila aquilotte. Rapido, sguizzante tra le linee, elegante e con ottimi spunti offensivi. (La Gazzetta della Spezia)

I DATI STAGIONALI - Se gli scettici potrebbero ribattere dicendo che una partita non rende forte un calciatore, vediamo qualche dato interessante della sua stagione in Serie B, ricordando sempre l'età: 17 anni. In 663 minuti giocati sono 391 i tocchi, uno ogni 1.6 minuti. Dimostrazione di un giocatore sempre nel vivo del gioco e che non si nasconde mai dalla palla. Sono 205 i passaggi riusciti con una precisione del 79,8%. Nonostante le caratteristiche più offensive, anche i dati in fase di transizione difensiva non sono male: 28 recuperi palla e 60% di tackles vinti. A rendere ancor di più incoraggiante il rendimento del giovane 2008 è la situazione in classifica dello Spezia che in questo momento si trova al 18° posto in piena lotta retrocessione, un momento non semplice per i bianconeri che rende ancor più delicata ogni singola partita.