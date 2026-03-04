Amelia: "Probabilmente è mancato vincere certe partite per stare insieme all’Inter, ma ci può stare nel percorso del Milan"

Marco Amelia, ex portiere del Milan, si è così espresso a MilanVibes verso il derby: “Il derby è sempre un derby, poi a Milano ha sempre un sapore di vertice, nonostante i dieci punti di differenza. Il Milan di sicuro proverà a vincere per tenere aperte le speranze di riprendere l’Inter”.

Lei ha avuto Massimiliano Allegri come allenatore al Milan. Si sarebbe aspettato questo impatto sul mondo Milan? In cosa lo vede maggiormente migliorato rispetto a quel periodo?

“Sì, mi aspettavo questo impatto con il ritorno di Max per il semplice motivo che lui già conosceva l’ambiente e poi è un allenatore rispettato tantissimo dai calciatori. Non posso dire se sia migliorato o meno perché bisognerebbe star dentro l’ambiente, però parliamo di un allenatore che da quando allena i top club è sempre ai vertici”.

Cosa manca al Milan per poter arrivare a competere fino in fondo con l’Inter?

“Guarda, quest’anno il Milan ha buttato via tanti punti contro squadre che sono nella seconda parte di classifica, e se ne possono contare più di quindici tra quelli gettati al vento contro queste squadre, dalla sconfitta in casa contro la Cremonese ai sei pareggi contro le altre che stanno lottando per non retrocedere. Probabilmente è mancato vincere queste partite per stare insieme all’Inter, ma ci può stare nel percorso che il Milan ha fatto quest’anno”.