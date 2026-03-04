Sogno scudetto c'è? Ricci: "C'è sempre, si vive di sogni"

Samuele Ricci, centrocampista rossonero, è stato raggiunto dai microfoni dei colleghi di SportMediaset per parlare in vista dell'iportantissimo Derby della Madonnina che si giocherà tra Milan e Inter nel prossimo turno di campionato, domenica 8 marzo alle ore 20.45 a San Siro. Il mediano milanista ha parlato della classifica, degli obiettivi, del suo rapporto con Max Allegri e anche un po' della sua vita fuori dal campo. Di seguito si riportano un estratto delle dichiarazioni del calciatore.

Però il sogno Scudetto c'è?

"Sì il sogno c'è sempre, si vive di sogni. Adesso pensiamo come ho detto alla partita: è pur sempre un Derby e va approcciato in maniera perfetta. Contro di loro serve una partita perfetta"