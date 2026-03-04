Sogno scudetto c'è? Ricci: "C'è sempre, si vive di sogni"
MilanNews.it
Samuele Ricci, centrocampista rossonero, è stato raggiunto dai microfoni dei colleghi di SportMediaset per parlare in vista dell'iportantissimo Derby della Madonnina che si giocherà tra Milan e Inter nel prossimo turno di campionato, domenica 8 marzo alle ore 20.45 a San Siro. Il mediano milanista ha parlato della classifica, degli obiettivi, del suo rapporto con Max Allegri e anche un po' della sua vita fuori dal campo. Di seguito si riportano un estratto delle dichiarazioni del calciatore.
Però il sogno Scudetto c'è?
"Sì il sogno c'è sempre, si vive di sogni. Adesso pensiamo come ho detto alla partita: è pur sempre un Derby e va approcciato in maniera perfetta. Contro di loro serve una partita perfetta"
Pubblicità
News
Serafini: "Il Milan doveva farsi sentire di più dopo il Parma: non si tratta di sbattere i pugni sul tavolo, ma di fare politica sportiva"
Le più lette
2 Il Milan di Allegri continua a macinare record storici: è la seconda volta che arriva un dato top in trasferta
3 Sabatini: "Tare e Allegri non sapevano niente di André. Cosi come di Cissè e Mateta. Lo sapevano Furlani, Moncada e Busardò"
4 Pastore sull'operazione André: "È il solito pasticcio che mi fa pensare che ci sono diversità di vedute in società"
02/03 In attesa del derby scudetto vince anche il Milan. All’Olimpico la Juventus rimonta la Roma: 3-3
Primo Piano
Antonio VitielloE’ ora di fare un grosso investimento sulla punta! Allegri vuole giocatori pronti per la Champions.
Pietro MazzaraDentro le parole di Tare e i desiderata di Allegri: è già calciomercato. Derby: Leao sia d'esempio
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com