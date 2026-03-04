Valentini: "Il Milan nel derby sui gioca l'ultima possibilità di riaprire la lotta scudetto"

Nel corso dell'appuntamento con L'Editoriale sulle frequenze di TMW Radio, il giornalista Antonello Valentini ha commentato i temi di tendenza relativi al calcio italiano. Con il Derby tra Milan e Inter all'orizzonte, il prossimo weekend potrebbe già dire tanto sull'esito di questo campionato. Per Valentini, però, non è detta l'ultima parola, specialmente se i rossoneri dovessero riuscire a far inciampare i cugini domenica sera. Le sue dichiarazioni.

Il campionato che cosa ci sta dicendo in questo momento?

"Il Milan nel derby sui gioca l'ultima possibilità di riaprire la lotta scudetto, mentre la Roma nella scorsa giornata si è giocata la possibilità di chiudere i discorsi Champions. per il resto il campionato sta dicendo abbastanza. La Fiorentina rimane in fondo, il Torino si è dato un elettroshock con D'Aversa, mentre il Napoli perde un altro giocatore per infortunio, ossia Lobotka. I rientri di De Bruyne, Anguissa insieme a quello di Lukaku però sono importanti. Riguardo quest'ultimo, spero che in casa Juventus si siano accorti di come un attaccante che segna possa fare la differenza"