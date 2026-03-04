Brocchi: “La Champions del 2003 fu l’apoteosi. Tornati a Milano c’era il delirio”

Christian Brocchi, ex giocatore e allenatore rossonero, è stato protagonista di una puntata del podcast di Rompipallone, nella quale ha parlato degli anni vissuti in maglia rossonera. Seguono alcuni estratti:

"La Champions a Manchester fu un'emozione indescrivibile. Era la prima Champions per tanti di noi, Maldini e Costacurta ne avevano già vinte altre, invece per noi era la prima. Poi venivi da una vittoria all'ultimo secondo con l'Ajax in casa, un euroderby vinto e una finale contro la Juve, propio l'apoteosi. Per i festeggiamenti tornavamo in Hotel e si organizzava una cena con tutti i parenti, amici, ospiti, quindi la festa fu bella, eravamo tutti ubriachi è normale, come succede in tutte le feste, poi dopo la festa vera è quando rientri a Milano, lì c'è stata veramente un delirio totale perchè era veramente bello vedere Milano in festa in quegli anni li, che paradossalmente quando abbiamo vinto lo scudetto il giorno dopo tu giravi per Milano, si vedevi qualche bandiera ma la gente tornava a fare la sua vita normale, in realtà in quella Champions League c'è stata molta più festa perchè è stata una cosa di incredibilmente grande"