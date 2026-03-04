Kakà nostalgico su San Siro: "Un pezzo di noi che se ne andrà"
MilanNews.it
Intervistato dai taccuini de La Gazzetta dello Sport, l'ex attaccante del Milan Ricardo Kakà, Pallone d'Oro nel 2007, ha parlato del suo forte legame con il club rossonero, tra presente, scudetto ma soprattutto derby.
La carriera di San Siro invece è ai titoli di coda: le dispiace che il suo stadio venga demolito, anche se è ancora un traguardo lontano?
"Penso alla storia e dico che è brutto, c’è la nostalgia per i momenti che abbiamo vissuto lì. Ma ogni tanto ci vuole un cambiamento e la vita va avanti: è un pezzo di noi che se ne andrà, però ci sarà qualcosa di nuovo e si potranno costruire altre belle avventure".
