Brocchi rivela: “Mai chiesto un euro a Galliani, giocare nel Milan era il massimo”

Christian Brocchi, ex giocatore e allenatore rossonero, è stato protagonista di una puntata del podcast di Rompipallone, nella quale ha parlato degli anni vissuti in maglia rossonera. Seguono alcuni estratti:

"Galliani qualche volta qualcosina, avendo fatto anche l'allenatore a Monza quindi abbiamo avuto più tempo per parlare, glie l'ho detto. Quello che dico sempre di Galliani è che ci sono due cose che lui racconta sempre, una è che Costacurta era l'unico giocatore che veniva in sede, firmava il contratto senza guardare le cifre e le mettevo io. Anche io facevo così, non ho mai chiesto un euro a Galliani io, non ho mai fatto una trattativa, lui mi diceva c'è questo ok. Mai detto niente di più perchè per me giocare nel Milan era il massimo"