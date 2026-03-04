Coppa Italia, Lazio-Atalanta 2-2: Musah segna ancora

Finisce 2-2 la semifinale d’andata di Coppa Italia tra Lazio e Atalanta allo Stadio Olimpico. Dopo lo 0-0 di ieri tra Como e Inter, anche la sfida della Capitale si chiude in parità. Tutto accade nella ripresa: al vantaggio biancoceleste di Dele-Bashiru rispondono Pasalic, Dia e Musah per il definitivo 2-2.

Il primo tempo è poco brillante e con poche occasioni, quasi tutte di marca atalantina. Al 9’ gli ospiti trovano anche il gol con un colpo di testa di Krstovic, ma l’arbitro annulla per un fuorigioco precedente di Zappacosta sul lancio di Scalvini. Al 41’ la Dea sfiora ancora il vantaggio: Bernasconi arriva sul fondo e mette al centro per Zappacosta che schiaccia di destro, ma il pallone rimbalza e si stampa sulla traversa.

La ripresa è decisamente più vivace e si accende subito. Al 48’ la squadra di Maurizio Sarri passa in vantaggio grazie a una splendida combinazione tra Dele-Bashiru e Daniel Maldini: quest’ultimo serve con precisione il compagno che, a tu per tu con Carnesecchi, lo supera con un elegante pallonetto. La gioia laziale dura pochissimo: al 50’ Samardzic calcia indisturbato verso la porta, Provedel respinge ma non può nulla sul tap-in ravvicinato di Pasalic che firma l’1-1. Al 60’ la Lazio torna pericolosa con un tiro dal limite di Taylor, sul quale Carnesecchi si allunga e devia in corner.

Il finale è ricco di emozioni. Dia approfitta di un errore in disimpegno di Pasalic e riporta avanti i biancocelesti sul 2-1, ma il nuovo vantaggio dura meno di due minuti. Sulemana sfonda sulla sinistra, mette al centro e Musah, arrivando in corsa, non sbaglia e sigla il definitivo 2-2. Un pareggio che lascia tutto aperto in vista del ritorno.