Caso Bastoni, G.Rossi: "Non do la colpa a lui ma al Var: a cosa serve?"

Giuseppe Rossi, ex attaccante della Nazionale Italiana, del Manchester United e della Fiorentina tra le altre, è stato ospite del The Italian Football Podcast e ha commentato diversi temi legati al calcio italiano, sia per quanto riguarda la selezione azzurra che per quanto riguarda il campionato di Serie A. Tra le varie tematiche anche quella relativa all'ormai chiacchieratissimo caso della simulazione di Alessandro Bastoni durante Inter-Juventus, gesto che ha indirizzato irrimediabilmente la gara.

Le parole di Giuseppe Rossi su Bastoni: "In campo fai di tutto per vincere. E se Bastoni ha pensato che quella fosse la cosa giusta da fare, allora per lui era la cosa giusta. Ha funzionato. Sono riusciti a rimanere con un uomo in più e alla fine hanno vinto la partita. Puoi biasimarlo? No. Mi piace? No, odio quel tipo di cose. Ma puoi biasimarlo? No, non puoi. Purtroppo fa parte del gioco. Quello che contesto, quello che non capisco, è il VAR. Sono queste le situazioni che il VAR dovrebbe rivedere. E dire: no, non è cartellino rosso, è giallo per Bastoni per simulazione. E allora dici: a cosa serve il VAR? Non ha senso. Non do la colpa a Bastoni, ma non mi piace. Do la colpa al VAR e a queste maledette regole legate al VAR"