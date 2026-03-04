Cassano: "Con la rosa attuale, allenatori come Fabregas e Spalletti giocherebbero meglio di Allegri. Anche con Pioli giocavano meglio"

Antonio Cassano, ex calciatore, si è così espresso a Viva El Futbol su Massimiliano Allegri: "Il Milan ha giocato malissimo a Cremona, ha avuto culo nel finale, con la palla che rimbalza in faccia a Pavlovic e con il gol di Leao. il punto non è solo vincere, ma che tipo di impronta lasci in una squadra. Con la rosa attuale del Milan, allenatori come Fabregas e Spalletti giocherebbero meglio di Allegri. Anche con Pioli i rossoneri giocavano meglio e la squadra era più scarsa di ora. Se rimarrà Allegri le cose non cambieranno. Come è arrivato il conto per Mourinho, arriverà anche per Allegri”.

COSA PENSA CASSANO SULLA LOTTA SCUDETTO

Antonio Cassano si era così espresso la scorsa settimana a Viva El Futbol sulla lotta Scudetto: "La cosa che mi impressiona del Napoli è che con Buongiorno si gioca uno in meno. Oggi è improponibile. Per me prima era meglio sia di Bastoni e Calafiori, forse lo penso ancora ora fa cose allucinanti come difensore, è una roba vergognosa come difensore. Si vede che ha paura. Col Genoa ha fatto un disastro. Se non sei in fiducia non puoi dribblare. Un disastro. E il Napoli in questo momento qua sta giocando con un genio in panchina che porta la barca in porto. L'allenatore sta giocando con quattro giocatori: McTominay, Hojlund, Lobotka e Vergara, il ragazzino, che sta trascinando la squadra nelle ultime tre partite. Poi sul rigore non m'interessa dire nulla. Ma il Napoli ora ha mille difficoltà e fare punti è importante. Scudetto? L'Inter ormai è andata, ma sono convinto che il Napoli finirà comunque davanti al Milan. Il Napoli è una squadra grazie al suo allenatore".