Pjanic: "Conoscendo Allegri, crede allo Scudetto. Anche se lo può perdere solo l'Inter"

vedi letture

Miralem Pjanic, ex calciatore, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport su Massimiliano Allegri: “Scudetto? Conoscendolo, ci crede. È il numero uno nella gestione della squadra. Tutto può succedere, ma l’obiettivo più realistico è la qualificazione in Champions. Lo scudetto lo può perdere solo l’Inter".

PJANIC SI È RITIRATO

Con un video postato sui propri social, l'ex bianconero Miralem Pjanic ha annunciato l'addio al calcio. Queste tutte le squadre nelle quali ha giocato il bosniaco: Metz, Lione, Roma, Juventus, Barcellona, Besiktas, Sharjah e CSKA Mosca. 499 presenze tra i professionisti e 115 con la propria nazionale. Queste le sue parole d'addio:

Ho passato la mia vita a suonare la mia melodia. Ogni tocco, ogni passaggio, ogni tiro: una nota. Il calcio era la mia musica, il campo il mio pianoforte.

Il mio sogno è sempre stato farvi sentire la bellezza di questo gioco. Oggi con il cuore pieno di gratitudine posso dire che questa sinfonia è stata la mia vita. È stato un onore condividerlo con tutti voi. Un grazie speciale va alla mia famiglia, che è stata il mio primo sostegno e la mia forza silenziosa. Agli allenatori, ai miei compagni di squadra, con cui ho condiviso sogni, sacrifici e vittorie. Allo staff tecnico, ai dottori e a tutti coloro che hanno lavorato dietro le quinte. Ai tifosi, l'anima di questo gioco. Grazie a tutti per aver fatto parte di questa musica.