Brocchi sul suo Milan: “Giocavo con dei mostri sacri, eravamo un gruppo meraviglioso”

Christian Brocchi, ex giocatore e allenatore rossonero, è stato protagonista di una puntata del podcast di Rompipallone, nella quale ha parlato degli anni vissuti in maglia rossonera. Seguono alcuni estratti:

"Per me giocare nel Milan era il massimo, ci sono stati un paio d'anni in cui mi dicevano 'perchè non sei andato via in quell'anno li?' Io ho sempre detto al Milan giocavo con dei mostri sacri però giocavo le mie 25 partite in un anno. 25 partite al Milan contro le 30 che ho giocato alla Fiorentina, alla Lazio, al Milan avevo davanti a me Pirlo, Gattuso e Seedorf. Era impossibile togliergli il posto ma mi ritagliavo le mie 20/25 partite quindi questo per dire che a volte nella vita bisogna anche sapere in quel momento lì dove puoi essere utile, cosa puoi fare e soprattutto quanto ci tieni veramente in quel contesto. Per me indossare la maglia del Milan era qualcosa di immensamente grande, avere la possibilità di giocare determinate partite lo era altrettanto e poi stare in un gruppo meraviglioso, noi eravamo un gruppo pazzesco"