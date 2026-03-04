L'ex interista Sabato: "Col Como una gita al lago. Derby? Lo temo da un punto di vista tattico"

Con il derby tra Milan e Inter che si avvicina, aumentano i pareri e le opinioni in merito alla stracittadina milanese che si disputerà a San Siro domenica alle ore 20.45. Nel corso della puntata di Maracanà, programma radiofonico in onda sulle frequenze di TMW Radio, è intervenuto l'ex calciatore interista Antonio Sabato che ha commentato il pari in Coppa Italia dei nerazzurri in casa del Como, in occasione dell'andata delle semifinali, e poi si è proiettato in avanti sulla sfida con il Milan.

Quanto ha pensato l'Inter al derby contro il Como in Coppa?

"È stata una gita al lago. Mi aspettavo qualcosa di più dal Como, l'Inter doveva gestire, visto il derby. Il Como è stato rinunciatario, senza attaccanti. Sai che gli avversari giocheranno con una formazione rimaneggiata, dovevi fare qualcosa di più. Dovevi osare".

Cosa teme del derby?

"Temo solo dal punto di vista tattico. Speriamo Chivu riesca a capire come giocare. Non devi riprendere le ripartenze in campo aperto del Milan, che subisci sempre"