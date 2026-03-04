Derby, il dato sui rigori fa discutere: 10 all’Inter, uno al Milan negli ultimi 11

Dati e statistiche verso la delicatissima sfida di San Siro tra Milan e Inter, il derby in programma domenica sera. Una partita che potrebbe davvero dar voce importante per le ambizioni dei rossoneri in questo campionato. Nell’ultimo incontro tra le due squadre, la partita si decise anche per un calcio di rigore, sbagliato da Calhanoglu.

Nella sfida dagli ultimi metri il dato è inquietante. Negli ultimi 11 incontri tra Milan e Inter, 10 rigori assegnati ai nerazzurri e solo uno al Milan (Ibrahimovic nel 2020/21, derby vinto dal diavolo 2-1).

