Derby, il dato sui rigori fa discutere: 10 all’Inter, uno al Milan negli ultimi 11
Dati e statistiche verso la delicatissima sfida di San Siro tra Milan e Inter, il derby in programma domenica sera. Una partita che potrebbe davvero dar voce importante per le ambizioni dei rossoneri in questo campionato. Nell’ultimo incontro tra le due squadre, la partita si decise anche per un calcio di rigore, sbagliato da Calhanoglu.
Nella sfida dagli ultimi metri il dato è inquietante. Negli ultimi 11 incontri tra Milan e Inter, 10 rigori assegnati ai nerazzurri e solo uno al Milan (Ibrahimovic nel 2020/21, derby vinto dal diavolo 2-1).
SERIE A, 28° TURNO: IL PROGRAMMA COMPLETO
VENERDÌ 6/3
ore 20.45, Napoli-Torino DAZN
SABATO 7/3
ore 15, Cagliari-Como DAZN
ore 18, Atalanta-Udinese DAZN
ore 20.45, Juventus-Pisa DAZN/SKY
DOMENICA 8/3
ore 12.30, Lecce-Cremonese DAZN
ore 15, Bologna-Hellas Verona DAZN
ore 15, Fiorentina-Parma DAZN
ore 18, Roma-Genoa DAZN/SKY
ore 20.45, Milan-Inter DAZN
LUNEDÌ 9/3
ore 20.45, Lazio-Sassuolo DAZN/SKY
