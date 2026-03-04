Giuseppe Rossi: "Leao pensa troppo a quello che dicono gli altri: non l'ho mai valutato tanto, nemmeno l'anno dello Scudetto"

vedi letture

Giuseppe Rossi, ex attaccante della Nazionale Italiana, del Manchester United e della Fiorentina tra le altre, è stato ospite del The Italian Football Podcast e ha commentato diversi temi legati al calcio italiano, sia per quanto riguarda la selezione azzurra che per quanto riguarda il campionato di Serie A. Tra le varie tematiche anche quella relativa a Rafael Leao, numero 10 del Milan, su cui il giudizio di 'Pepito' Rossi è risultato essere abbastanza tiepido e critico.

Le parole di Giuseppe Rossi su Leao: “Onestamente non l’ho mai valutato così tanto nemmeno l'anno dello Scudetto. Immagino che, dopo la grande stagione che gli ha fatto guadagnare quel contratto pazzesco, fosse inevitabile che tutti gli occhi fossero su di lui. C’è sempre molta pressione su di te. Vieni visto come uno che deve essere un leader di quella squadra, soprattutto se hai un contratto di quel livello. E se hai la fiducia della dirigenza, devi rendere. Devi esporti. Penso che a volte sia stato molto compiacente. Molto minimale. Sta pensando troppo a quello che dicono gli altri, invece di credere e fidarsi di sé stesso. Se riuscisse a smettere di preoccuparsi di ciò che pensano gli altri e rimanesse fedele a se stesso, credendo davvero nelle sue qualità — perché ha la capacità di cambiare le partite — allora credo che vivrebbe un periodo migliore.”