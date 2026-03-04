Samuele Ricci extra-calcio: la tesi universitaria e la passione per la chitarra

Samuele Ricci, centrocampista rossonero, è stato raggiunto dai microfoni dei colleghi di SportMediaset per parlare in vista dell'iportantissimo Derby della Madonnina che si giocherà tra Milan e Inter nel prossimo turno di campionato, domenica 8 marzo alle ore 20.45 a San Siro. Il mediano milanista ha parlato della classifica, degli obiettivi, del suo rapporto con Max Allegri e anche un po' della sua vita fuori dal campo. Di seguito si riportano un estratto delle dichiarazioni del calciatore.

Stai preparando una tesi di laurea in economia aziendale: dovremo chiamarti dottor Ricci?

"No, ma che dottore (ride, ndr)... Sempre Samuele Ricci. Lo studio è stata una parte che ho sempre cercato di portare avanti. La mia famiglia ha sempre cercato di mettere al primo posto lo studio e poi tutto il resto, soprattutto quando ero più piccolo. Adesso sono autonomo, però lo studio è un aspetto importante che mi porto avanti"

Strimpelli ancora con la chitarra?

"Adesso ho un po' mollato ma in passato ho strimpellato: ho preso qualche lezione per divertirmi un po' e soprattutto per fare una cosa nuova. Ancora un po' mi è rimasto..."