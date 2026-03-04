McKennie firma il rinnovo con la Juventus fino al 2030
(ANSA) - TORINO, 02 MAR - La Juventus e Weston McKennie hanno trovato l'accordo per il rinnovo, l'americano ha firmato il nuovo contratto. "Dopo sei anni in bianconero, si rinsalda il legame tra Weston McKennie e la Juventus con un meritato prolungamento di contratto: è ufficiale l'accordo che legherà il giocatore classe 1998 e il club bianconero fino al 30 giugno 2030" l'annuncio del club bianconero attraverso i propri canali ufficiali. "Non potrei essere più felice! Altri 4", ha scritto l'americano sui social.
"Sono contento di passare altro tempo con voi tifosi bianconeri, ci vediamo sul campo" ha ancora aggiunto McKennie in un breve video pubblicato sui profili ufficiali del club della Continassa. (ANSA).
