Leao ha portato più punti al Milan dopo 27 turni solamente nella stagione dello Scudetto
Considerano le reti decisive per una vittoria o un pareggio, la redazione di MilanNews.it ha analizzato quanti punti Rafael Leao ha fatto conquistare al Milan con i suoi gol. Emerge che in questa stagione, dopo 27 giornate, sono 11 i punti arrivati grazie alle marcature del portoghese, in grado di fare meglio dopo lo stesso numero di giornate solamente nella stagione dello Scudetto (12). Nelle altre annate rossonere, dopo 27 turni, non era mai arrivato a più di 9 punti. Di seguito il dato riportato nel dettaglio.
QUANTI PUNTI HA PORTATO LEAO CON I SUOI GOL DOPO 27 GIORNATE
2025/2026
Milan-Fiorentina 2-1, 2 gol → 3 punti
Milan-Lazio 1-0, 1 gol → 3 punti
Cagliari-Milan 0-1, 1 gol → 3 punti
Milan-Genoa 1-1, 1 gol → 1 punto
Milan-Como 1-1, 1 gol → 1 punto
TOTALE: 11 punti
2024/2025
Lazio-Milan 2-2, 1 gol → 1 punto
Cagliari-Milan 3-3, 2 gol → 1 punto
Como-Milan 1-2, 1 gol → 3 punti
Empoli-Milan 0-2, 1 gol → 3 punti
TOTALE: 8 punti
2023/2024
Roma-Milan 1-2, 1 gol → 3 punti
Milan-Hellas 1-0, 1 gol → 3 punti
TOTALE: 6 punti
2022/2023
Milan-Bologna 2-0, 1 gol → 3 punti
Milan-Inter 3-2, 2 gol → 3 punti
Salernitana-Milan 1-2, 1 gol → 3 punti
TOTALE: 9 punti
2021/2022
Milan-Cagliari 4-1, 1 gol → 3 punti
Milan-Lazio 2-0, 1 gol → 3 punti
Atalanta-Milan 2-3, 1 gol → 3 punti
Milan-Sampdoria 1-0, 1 gol → 3 punti
TOTALE: 12 punti
2020/2021
Milan-Spezia 3-0, 2 gol → 3 punti
Milan-Torino 2-0, 1 gol → 3 punti
TOTALE: 6 punti
2019/2020
Cagliari-Milan 0-2, 1 gol → 3 punti
TOTALE: 3 punti
