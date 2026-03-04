Ricci, compagna interista? La risposta: "Adesso è dalla mia parte"
Samuele Ricci, centrocampista rossonero, è stato raggiunto dai microfoni dei colleghi di SportMediaset per parlare in vista dell'iportantissimo Derby della Madonnina che si giocherà tra Milan e Inter nel prossimo turno di campionato, domenica 8 marzo alle ore 20.45 a San Siro. Il mediano milanista ha parlato della classifica, degli obiettivi, del suo rapporto con Max Allegri e anche un po' della sua vita fuori dal campo. Di seguito si riportano un estratto delle dichiarazioni del calciatore.
Derby in famiglia: la tua compagna, la giornalista Eleonora Incardona, è interista?
"No, ora tifa me (ride, ndr). Non so se in passato tifasse per l'altra sponda. Ma adesso è dalla mia parte"
Sulla sua relazione...
"Si cerca di parlare il meno possibile di lavoro. Fa anche lei un lavoro un po' particolare: è sempre fuori e viaggia tanto per andare alle partite, poi ha anche conduzioni in studio. Però sono due lavori che si intrecciano bene anche a livello di tempo libero e questa è una cosa a nostro favore"
