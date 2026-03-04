Ginocchio ko: stagione finita, Mondiale compreso, per il brasiliano del Real Madrid Rodrygo

vedi letture

(ANSA) - ROMA, 03 MAR - Una brutta notizia per Carlo Ancelotti, ct del Brasile, arrivata da Madrid: l'attaccante del Real Rodrygo ha subito la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro, infortunio che lo terrà fuori dai campi per il resto della stagione. Infortunatosi ieri durante la partita persa 1-0 dai madrileni contro il Getafe, il 25enne si è sottoposto ad esami che hanno evidenziato anche una rottura del menisco laterale della gamba destra.

Rodrygo era appena rientrato dopo un mese di assenza a causa di un infortunio al bicipite femorale e la sua prolungata assenza è un duro colpo per le merengues, già prive di Kylian Mbappé e Jude Bellingham per continuare il cammino in Champions League e campionato, e ovviamente per il Brasile in vista dei prossimi Mondiali. (ANSA).