Ricci: "Allegri adesso mi vede come mezzala. Abbiamo lo stesso modo di scherzare"

Samuele Ricci, centrocampista rossonero, è stato raggiunto dai microfoni dei colleghi di SportMediaset per parlare in vista dell'iportantissimo Derby della Madonnina che si giocherà tra Milan e Inter nel prossimo turno di campionato, domenica 8 marzo alle ore 20.45 a San Siro. Il mediano milanista ha parlato della classifica, degli obiettivi, del suo rapporto con Max Allegri e anche un po' della sua vita fuori dal campo. Di seguito si riportano un estratto delle dichiarazioni del calciatore.

Allegri vorrebbe portarti piano piano a fare il regista?

"Questo non lo so, dovresti chiederlo a lui. Penso che adesso mi veda come mezzala e anche quello che richiede la squadra: come mediano c'è Luka e c'è Jashari che stanno facendo benissimo. Comunque sia per me è uguale, mi basta giocare ed entrare per dare il mio contributo alla squadra"

Ha facilitato l'intesa con Allegri il fatto di essere toscani?

"Sì, sì. Abbiamo lo stesso senso dell'umorismo, lo stesso modo di scherzare. Abbiamo la battuta sempre pronta, anche con lo staff perché ci sono toscani anche lì. Devo dire che ho trovato uno staff eccellente sotto tutti i punti di vista e ci divertiamo un sacco: ma ovviamente quando c'è da pensare alla partita, si pensa alla partita"